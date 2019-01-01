Драгунский: Вся наша электронная почта уже давно под контролем
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России хотят ввести обязательную идентификацию по номеру телефона при пользовании электронной почтой
Совет Федерации внёс в Госдуму проект закона, который позволит пользоваться электронной почтой только идентифицированным по номеру телефона пользователям. Как отмечают авторы, он должен сократить количество ложных анонимных сообщений о терактах.
Денис Драгунский: «Я думаю, что этот законопроект хотят принять не для этого, чтобы было проще бороться с телефонными террористами, а для того, чтобы, как говориться, держать все под контролем. Но, мне кажется, это избыточно. У нас и так уже все под контролем. В электронную почту сейчас безо всякого спроса может залезть кто угодно, а уж тем более специальные государственные службы. А что касается контроля по телефонному звонку, выйдите на улицу! Там «симки» безо всяких паспортов продаются, что называется, пачками и очень дешево. Нет, это неправильный закон!», - заявил НСН Денис Драгунский.
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах. Опрос провело общественное движение «Трезвая Россия». Выяснилось, что 95% опрошенных поддержали идею такого запрета.
Денис Драгунский: «Знаете, я думаю, что это не совсем правильная идея. Сейчас в огромном количестве жилых домов расположены большие магазины (в том числе – супермаркеты). Речь же идет не только о крохотных торговых точках, где продается только вино. Но утешает то, что данные этого опроса, конечно, не репрезентативны. Разумеется, движение «Трезвая Россия» опрашивало исключительно своих сторонников, так что я даже удивляюсь, почему 95%, а не 99%»,- признался он, общаясь с НСН.
Россияне объяснили наличие у себя татуировок
Россияне объяснили наличие у себя татуировок. Опросом занимался ВЦИОМ. Выяснилось, что 30% респондентов сделали их по глупости. 20% не смогли объяснить, зачем им нужна татуировка, 11% сделали её в знак принадлежности к определённой группе. Примечательно, что для 27% россиян татуировка служит признаком, что человек сидел в тюрьме.
Денис Драгунский: «Думаю, эти 27%, очевидно, просто очень пожилые люди. А насчет татуировок, я вам расскажу одну замечательную историю. Парнишка лет четырнадцати рассказал, что хочет набить себе «татушки». Его друг спрашивает: «А что говорят родители?». Тот ответил: «Ничего, отец даже деньги на это дает». «Тогда какой смысл?», - интересуется друг. То есть, это – знак протеста против всего, способ выпендриться. Ну если ему хочется ходить с татуировками, пусть ходит», - сказал Денис Драгунский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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