Драгунский: Вся наша электронная почта уже давно под контролем

Денис Драгунский: «Я думаю, что этот законопроект хотят принять не для этого, чтобы было проще бороться с телефонными террористами, а для того, чтобы, как говориться, держать все под контролем. Но, мне кажется, это избыточно. У нас и так уже все под контролем. В электронную почту сейчас безо всякого спроса может залезть кто угодно, а уж тем более специальные государственные службы. А что касается контроля по телефонному звонку, выйдите на улицу! Там «симки» безо всяких паспортов продаются, что называется, пачками и очень дешево. Нет, это неправильный закон!», - заявил НСН Денис Драгунский.

