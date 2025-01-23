Специалист по безопасности назвал два признака шпионских программ на смартфоне

Обычным пользователям довольно проблематично идентифицировать продвинутые вредоносные программы на смартфонах, предупредил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско. Вместе с тем, по его словам, существуют два признака, которые с большой долей вероятности могут свидетельствовать о заражении гаджета шпионским вирусом.

Как рассказал эксперт в комментарии aif.ru, насторожить должны непонятные коды подтверждения неких операций, которые вдруг начинают поступать на смартфон. Однако, по словам Вураско, компьютерные вирусы могут нередко маскировать такие сообщения от владельца телефона.

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Кроме того, в случае заражения могут без участия владельца смартфона начать открываться программы. Однако, как уточнил эксперт, это косвенный признак, который не стоит ставить во главу угла.

По словам Вураско, сейчас наибольшее распространение получили два типа троянов: для удаленного администрирования и похищения приватных данных. Причем, после выполнения своей задачи такие программы зачастую самоликвидируются.

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ФОТО: РИА Новости
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