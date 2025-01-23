«Посмотрим на TikTok в США»: Клименко не ждет возвращения Instagram в Россию при СВО

Instagram (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) не ощущает потерю пользователей в России, для соцсети это не такой большой рынок, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.

Ранее в Госдуме нашли способ вернуть Instagram в Россию. Для этого руководству соцсети нужно будет повторить опыт TikTok в США. Как рассказал «SHOT» вице-спикер Борис Чернышов, стать снова легальной соцсеть может, если продаст 50% своих активов российским инвесторам. Тогда, по примеру TikTok в США, сервис снова смогут разблокировать в РФ. Клименко отметил, что Meta не будет работать с Россией, и тем более продавать свои активы.