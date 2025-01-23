«Посмотрим на TikTok в США»: Клименко не ждет возвращения Instagram в Россию при СВО
Основатель LiveInternet Герман Клименко в эфире НСН отметил, что экстремистская Meta не будет работать с Россией, и тем более продавать половину своих активов.
Instagram (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) не ощущает потерю пользователей в России, для соцсети это не такой большой рынок, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.
Ранее в Госдуме нашли способ вернуть Instagram в Россию. Для этого руководству соцсети нужно будет повторить опыт TikTok в США. Как рассказал «SHOT» вице-спикер Борис Чернышов, стать снова легальной соцсеть может, если продаст 50% своих активов российским инвесторам. Тогда, по примеру TikTok в США, сервис снова смогут разблокировать в РФ. Клименко отметил, что Meta не будет работать с Россией, и тем более продавать свои активы.
«Я подозреваю, нам пока это все на время СВО не светит, потому что мы, во-первых, под санкциями. Поэтому, что бы мы сейчас ни делали, Meta с нами работать точно не будет. Я пока не вижу смысла во всей этой истории. Надо посмотреть, как Америка разберется с TikTok, а потом уже самим предлагать какие-то решения. Внутри можно поговорить на эту тему, посмеяться, а на практике сама по себе эта схема пока не очень понятна. Мы для Instagram не такой большой рынок, чтобы как-то расстраиваться из-за этого», - сказал Клименко.
Также он отметил, что плохо представляет, как будет работать система, при которой половиной TikTok будет владеть американская компания.
«Вместе с продажей там же идет потеря управления, хранения данных. Идет, по сути, физическое разделение компании на два софта. Может быть, до этого не дойдет. Об этом, кстати, мало кто говорит, но я не очень хорошо себе представляю, каким образом вообще должна работать эта система. Но, как я понимаю, это будет по факту разделение компаний. Там возникнет много вопросов, на которые пока нет ответа», - добавил собеседник агентства.
По новому указу президента США Дональда Трампа половиной соцсети TikTok будет владеть американская компания. Подписывая свой указ, Трамп заявил, что «50 процентов TikTok получают разрешение продолжать бизнес в стране, и у них будет отличный партнер в лице США». Партнер, отметил президент, заплатит половину цены соцсети, передает «Радиоточка НСН».
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