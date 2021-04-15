Первые весенние грозы прогремят в Москве и Подмосковье уже завтра

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Facebook заявил, что первые весенние грозы ожидаются в отдельных районах Москвы и Подмосковья уже в пятницу, 16 апреля.

По его словам, они могут прогреметь на юго-западе, западе и северо-западе столицы, а также в Подольском, Одинцовском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Красногорском и Химкинском районах области.

Синоптик объяснил, что формированию грозовой облачности способствуют «рекордный прогрев воздуха в Центральной России и влияние циклонической депрессии с юго-запада». влечет за собой насыщение воздуха водяным паром

«В условиях высокой энергии неустойчивости атмосферы с 70%-ой вероятностью кучевые облака кое-где будут переходить в мощно-кучевые и кучево-дождевые, и даже оказаться в предгрозовом состоянии. Слабые очаговые грозы могут прогреметь в пятницу, примерно в период с 12 до 15 часов», - добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Центральной России температура воздуха, не смотря на понижение, будет превышать климатическую норму, сообщает RT.

