Вильфанд рассказал, как апрельская погода повлияет на природу

Аномальное тепло в центре Европейской части России было краткосрочным и не значит наступление преждевременного или более жаркого лета и неурожай, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России

«Все события, которые связаны с продолжительностью 2-3-4 дня для природы пустяки», сообщил синоптик, посоветовав насладиться такой погодой.

Вильфанд отметил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.

Ранее сообщалось, что с 16 апреля температура в центре Европейской России будет понижаться и сохранится в пределах 10-15 градусов и в начале следующей недели.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СиноптикиПогодаРоман Вильфанд
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