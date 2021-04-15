Вильфанд рассказал, как апрельская погода повлияет на природу
Аномальное тепло в центре Европейской части России было краткосрочным и не значит наступление преждевременного или более жаркого лета и неурожай, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Все события, которые связаны с продолжительностью 2-3-4 дня для природы пустяки», сообщил синоптик, посоветовав насладиться такой погодой.
Вильфанд отметил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.
Ранее сообщалось, что с 16 апреля температура в центре Европейской России будет понижаться и сохранится в пределах 10-15 градусов и в начале следующей недели.
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