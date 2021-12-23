Спектакль «Волшебный оркестр» покажут в московском зале «Зарядье»

Уникальный спектакль для детей и их родителей «Волшебный оркестр» пройдет с 2 по 4 января 2022 года в московском концертном зале «Зарядье».

В «Зарядье» пройдет премьера произведения, посвященного дружбе Чайковского и Дворжака

Так, к Новому году зал выпускает эксклюзивные постановки для всей семьи. Спектакль покажет знаменитый театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы Господина Пэжо». Режиссером выступил Дмитрий Отяковский и Московский государственный симфонический оркестр.

При входе в фойе зала зрителей будут встречать съемочная группа межгалактического телевидения и космические путешественники. По сценарию спектакля, действие будет происходить в межгалактическом пространстве. На большом нитяном занавесе «Зарядья» будет транслироваться яркая компьютерная графика.

Только благодаря передовым технологиям, которые есть в мультижанровом зале, стала возможна постановка спектакля с применением новейших световых и видеоэффектов. Дети и их родители смогут побывать в галактике Диссонансов, Гармонического мажора и во многих других местах Вселенной.

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ФОТО: Пресс-служба "МКЗ "Зарядье"
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