В «Зарядье» пройдет премьера произведения, посвященного дружбе Чайковского и Дворжака
В среду, 13 октября в московском концертном зале «Зарядье» пройдет концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Программа будет состоять из произведений Петра Чайковского и Антонина Дворжака, а также нового произведения композитора и виолончелиста Дениса Шаповалова.
Отмечается, что произведение Шаповалова посвящено дружбе двух композиторов. По словам самого композитора, симфоническая фантазия «Чайковский-Дворжак. Письмо драгоценному другу» была написана по мотивам переписки двух композиторов.
«Читая письма Чайковского и Дворжака друг к другу, я подумал: интересно, а как они могли бы звучать в музыке? Так родилась идея концертной фантазии «Письмо драгоценному другу». В процессе написания название трансформировалось в «Письмо драгоценному другу, или сон Петра Ильича», - объяснил музыкант.
Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева исполнит «Симфонию №4» Чайковского и «Концерт для виолончели с оркестром си минор» Дворжака. Шаповалов выступит в роли солиста.
Шаповалов добавил, что посвятил новую работу дирижеру, которого назвал одним из лучших интерпретаторов музыки Чайковского и Дворжака. По его словам, Федосеев «ещё на старте» поддержал идею провести премьеру на концерте в «Зарядье».
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