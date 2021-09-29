В «Зарядье» пройдет премьера произведения, посвященного дружбе Чайковского и Дворжака

В среду, 13 октября в московском концертном зале «Зарядье» пройдет концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Программа будет состоять из произведений Петра Чайковского и Антонина Дворжака, а также нового произведения композитора и виолончелиста Дениса Шаповалова.

Отмечается, что произведение Шаповалова посвящено дружбе двух композиторов. По словам самого композитора, симфоническая фантазия «Чайковский-Дворжак. Письмо драгоценному другу» была написана по мотивам переписки двух композиторов.

«Читая письма Чайковского и Дворжака друг к другу, я подумал: интересно, а как они могли бы звучать в музыке? Так родилась идея концертной фантазии «Письмо драгоценному другу». В процессе написания название трансформировалось в «Письмо драгоценному другу, или сон Петра Ильича», - объяснил музыкант.



Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева исполнит «Симфонию №4» Чайковского и «Концерт для виолончели с оркестром си минор» Дворжака. Шаповалов выступит в роли солиста.

Шаповалов добавил, что посвятил новую работу дирижеру, которого назвал одним из лучших интерпретаторов музыки Чайковского и Дворжака. По его словам, Федосеев «ещё на старте» поддержал идею провести премьеру на концерте в «Зарядье».

