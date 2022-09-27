СПЧ: Запрет на выезд мужчин за границу нарушает права человека
Глава Совета по правам человека в России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что ограничение выезда для мужчин из России является нарушением прав человека. Он пояснил, что пока для применения подобной меры нет ни указа, ни закона.
Глава СПЧ добавил, что на данный момент жалоб по этому поводу ему не поступало, передает РИА Новости.
Накануне Минобороны РФ в своем Telegram-канале пояснило, что ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации. Никаких дополнительных деталей в сообщении ведомства не приводилось.
Вместе с тем ранее Воронежская и Липецкая области вслед за Курской запретили находящимся в военном запасе, но еще не успевшим получить повестки покидать муниципалитеты, в которых они живут. А тюменский аэропорт первым в России ввел ограничения на вылет за границу для мужчин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru