Минобороны: Ограничений на передвижение граждан из-за мобилизации нет
Ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Никаких дополнительных деталей в сообщении ведомства не приводится.
Аэропорт Рощино (Тюмень) первым ввел ограничения на вылет за пределы России для мужчин, находящихся в списках военкоматов на мобилизацию. Об этом сообщил ранее «Коммерсант». В аэропорту рассказали изданию, что для пересечения границы граждане, чья фамилия есть в списке, должны предоставить справку из военкомата, подтверждающую, что им разрешен выезд. Вместе с тем запрет не распространяется на внутренние перелеты.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что приказы, запрещающие выезд за пределы региона/города всем военнообязанным, опубликованы в Дагестане, Татарии, Якутии, Амурской области, Воронежской области, Северной Осетии, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Челябинской и Тверской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru