Патриарх Кирилл предложил внести Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в основном законе России. Он также считает необходимым провести дискуссию о целесообразности внесения такой поправки в Конституцию. Свою инициативу предстоятель РПЦ озвучил в ходе выступления на праздновании по случаю 11-летия своей интронизации, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.
«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», — цитирует патриарха Lenta.ru.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что имеет в виду не только православных христиан, а всех верующих. И объяснил свое предложение о внесении соответствующей поправки в Конституцию упоминанием Бога в гимне страны.
«Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — отметил глава РПЦ.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию огласил план по изменению Конституции.
Согласно опросам Левада-центра по поводу необходимости начатой Путиным конституционной реформы, мнения граждан разделилось почти поровну. Как пояснил в интервью НСН директор Левада-центра Лев Гудков, это означает, что в обществе нет понимания предлагаемых изменения и интерес к ним невысок.
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