Патриарх Кирилл предложил внести Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл подчеркнул, что имеет в виду не только православных христиан, а всех верующих. И объяснил свое предложение о внесении соответствующей поправки в Конституцию упоминанием Бога в гимне страны.

«Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — отметил глава РПЦ.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию огласил план по изменению Конституции.

Согласно опросам Левада-центра по поводу необходимости начатой Путиным конституционной реформы, мнения граждан разделилось почти поровну. Как пояснил в интервью НСН директор Левада-центра Лев Гудков, это означает, что в обществе нет понимания предлагаемых изменения и интерес к ним невысок.

