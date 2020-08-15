Член СПЧ: Россия не выдержит повторных ограничений из-за коронавируса

«Даже если будет вторая волна коронавируса, я думаю, что наша страна не вернется к тем ограничениям, которые у нас были весной. Мы просто не выдержим экономически и социально. Это очень непопулярные меры, не всегда эффективные. Боюсь, что если и будет вторая волна, ее размеры нам частично скроют, а частично будут бороться. Но возврата к столь жестким ограничениям не будет. Думаю, что мэр Москвы не врет», – подытожил разговор с НСН Николай Сванидзе.

Также Николай Сванидзе в беседе с НСН пожелал здоровья актеру Михаилу Ефремову, у которого на неделе случился инсульт. Публицист счёл подлостью то, как общество «топчет» артиста.

