Член СПЧ: Россия не выдержит повторных ограничений из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений из-за коронавируса с 15 сентября.

Член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе в интервью НСН отметил, что страна не выдержит повторения ограничений, из-за чего власть скроет масштаб второй волны COVID-19 в случае ее прихода.

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«Даже если будет вторая волна коронавируса, я думаю, что наша страна не вернется к тем ограничениям, которые у нас были весной. Мы просто не выдержим экономически и социально. Это очень непопулярные меры, не всегда эффективные. Боюсь, что если и будет вторая волна, ее размеры нам частично скроют, а частично будут бороться. Но возврата к столь жестким ограничениям не будет. Думаю, что мэр Москвы не врет», – подытожил разговор с НСН Николай Сванидзе.

Также Николай Сванидзе в беседе с НСН пожелал здоровья актеру Михаилу Ефремову, у которого на неделе случился инсульт. Публицист счёл подлостью то, как общество «топчет» артиста.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СобянинКарантинНиколай СванидзеКоронавирус
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