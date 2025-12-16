СПЧ потребовал от Telegram-каналов удалить видео убийства в школе в Одинцово

В заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ, говорится, что блогеры не являются профессиональными журналистами, однако «понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса».

Отмечается, что авторы таких публикаций должны понимать, какую боль он наносят родным и близким убитого школьника, а также его одноклассникам и другим детям, которые из-за этого «побоятся завтра идти в школу».

«Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жёсткого контента», - заключили в СПЧ.

Ранее в общеобразовательной школе в Одинцово подросток с ножом напал на учеников, в результате чего погиб 11-летний мальчик, пишут «Известия».

