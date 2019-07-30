Гусев: Сегодня в России никто не думает о простых бедных людях из регионов

Павел Гусев: «Ввести режим ЧС – проще всего. А вот создать условия для того, чтобы можно было бороться с этими пожарами гораздо сложней. С этим, мне кажется, ни МЧС, ни местные власти не справились. А еще мне кажется, что в этой ситуации есть еще одна составляющая, на которую почему-то сейчас мало кто обращает внимание. Все, конечно же, считают убытки от сгоревшего леса и сгоревших домов, говорят о многих других экономических факторах. А что делать с экологией? Мне кажется, этот вопрос сейчас абсолютно не продумывается и никто не говорит о том, какая экологическая катастрофа намечается», - заявил Павел Гусев НСН.

