Гусев: Сегодня в России никто не думает о простых бедных людях из регионов
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров. Лесопожарный центр города уточняет, что на территории края действуют 99 лесных пожаров. Накануне МЧС объявило, что на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим ЧС.
Павел Гусев: «Ввести режим ЧС – проще всего. А вот создать условия для того, чтобы можно было бороться с этими пожарами гораздо сложней. С этим, мне кажется, ни МЧС, ни местные власти не справились. А еще мне кажется, что в этой ситуации есть еще одна составляющая, на которую почему-то сейчас мало кто обращает внимание. Все, конечно же, считают убытки от сгоревшего леса и сгоревших домов, говорят о многих других экономических факторах. А что делать с экологией? Мне кажется, этот вопрос сейчас абсолютно не продумывается и никто не говорит о том, какая экологическая катастрофа намечается», - заявил Павел Гусев НСН.
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось почти до 21 млн человек. Это больше 14% населения страны.
Павел Гусев: «Я считаю, что и эти цифры – от лукавого, на самом деле все гораздо хуже. Сегодня население России реально страдает. Может быть, от неразумного использования ресурсов, которые есть в стране. Кроме того, малый и средний бизнес путем террора со стороны чиновников и силовых структур просто исчезает или уходит из страны. Люди просто не могут заниматься бизнесом. Все это вместе, на мой взгляд, складывается в катастрофу уже государственного уровня. Реально этими вопросами никто не занимается. Все говорят о глобальных проблемах, но никто не смотрит на обычного, бедно живущего человека в том или ином регионе страны», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Власти Украины планируют создать «всемирный русскоязычный канал»
Власти Украины планируют создать «всемирный русскоязычный канал», которой сможет усилить позиции Киева в «информационной войне». Авторы проекта считают телеканал необходим для «борьбы за умы» украинцев, проживающих в ДНР, ЛНР и Крыму, а также для «борьбы за умы» граждан России.
Павел Гусев: «Создать можно все, что угодно, вопрос в том, будет ли это работать. И если будет, то насколько эффективно. И сегодня в то, что такой проект заработает на Украине, я, если честно, не верю. На Украине много всяких проектов, которые заканчиваются пшиком. Кроме того, на это нужны сотни миллионов долларов, а у меня есть большие сомнения в том, что кто-то будет вкладывать деньги в это, когда есть более насущные проблемы. Хотя, может появиться какой-то канал, через который будут отсасывать деньги, но никакого результата получать не будут», - предположил Павел Гусев в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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