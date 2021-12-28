СПЧ подготовит предложения по защите трудовых прав таксистов

По его словам, также будут подготовлены предложения о начислении им пенсионного стажа. Фадеев подчеркнул, что трудовые права людей, работающих в этих сферах, «куда-то отодвигаются».

Ранее эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн отмечала, что поездки на такси по базовому тарифу в 2022 году могут подорожать более чем на 20%. По ее словам, работа в такси станет нерентабельной без увеличения цен.

