СПЧ подготовит предложения по защите трудовых прав таксистов
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ в 2022 году подготовит законодательные предложения по соблюдению трудовых прав таксистов и доставщиков еды. Об этом 28 декабря заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
По его словам, также будут подготовлены предложения о начислении им пенсионного стажа. Фадеев подчеркнул, что трудовые права людей, работающих в этих сферах, «куда-то отодвигаются».
Ранее эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн отмечала, что поездки на такси по базовому тарифу в 2022 году могут подорожать более чем на 20%. По ее словам, работа в такси станет нерентабельной без увеличения цен.
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