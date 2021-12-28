СПЧ подготовит предложения по защите трудовых прав таксистов

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ в 2022 году подготовит законодательные предложения по соблюдению трудовых прав таксистов и доставщиков еды. Об этом 28 декабря заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

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По его словам, также будут подготовлены предложения о начислении им пенсионного стажа. Фадеев подчеркнул, что трудовые права людей, работающих в этих сферах, «куда-то отодвигаются».

Ранее эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн отмечала, что поездки на такси по базовому тарифу в 2022 году могут подорожать более чем на 20%. По ее словам, работа в такси станет нерентабельной без увеличения цен.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
ТЕГИ:ПенсияТаксиРоссия
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