Россиян предупредили о подорожании такси в 2022 году

По ее словам, работа в такси станет нерентабельной без увеличения цен. Манн отметила, что цены на такси на сегодняшний день дешевые, но дорожает топливо и эксплуатация машины обходится дорого.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян привыкнуть к существующим ценам на машины.

