Россиян предупредили о подорожании такси в 2022 году
Поездки на такси по базовому тарифу в 2022 году могут подорожать более чем на 20%. Об этом заявила общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн в беседе с «Радио 1».
По ее словам, работа в такси станет нерентабельной без увеличения цен. Манн отметила, что цены на такси на сегодняшний день дешевые, но дорожает топливо и эксплуатация машины обходится дорого.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян привыкнуть к существующим ценам на машины.
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