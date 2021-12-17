Россиян предупредили о подорожании такси в 2022 году

Поездки на такси по базовому тарифу в 2022 году могут подорожать более чем на 20%. Об этом заявила общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн в беседе с «Радио 1».

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По ее словам, работа в такси станет нерентабельной без увеличения цен. Манн отметила, что цены на такси на сегодняшний день дешевые, но дорожает топливо и эксплуатация машины обходится дорого.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян привыкнуть к существующим ценам на машины.

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ФОТО: РИА Новости Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЦеныТаксиРоссия
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