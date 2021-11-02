Собянин поручил создать в Москве цифровую платформу для обучения водителей такси

Власти российской столицы решили создать цифровую платформу для обучения водителей такси, на эти цели будет выделено 59,5 миллиона рублей. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства Москвы. Постановление уже подписано мэром Сергеем Собяниным.

Платформа будет разработана при участии экспертов ведущих профильных высших учебных заведений. Она будет состоять из четырёх информационно-образовательных блоков.

Первый будет посвящён транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. Среди разделов - контроль технического состояния транспортных средств, режим труда и отдыха водителя такси, правила поведения в случае ДТП, основы оказания первой медицинской помощи.

Второй блок будет представлять собой пассажирский сервис, включающий такие разделы, как правила работы с агрегаторами, правила взаимодействия водителя с пассажирами, порядок и принципы оказания различных видов услуг.

Кроме того, в состав платформу включат москвоведение и блок по русскому языку.

Разделы цифровой платформы будут содержать учебные материалы и тестовые задания, которые дадут возможность оценить уровень освоения изучаемой темы. Платформу предполагается интегрировать с комплексной информационной системой «Аналитика работы такси».

Цифровая платформа будет способствовать повышению квалификации и профессиональных знаний таксистов столицы, что скажется с положительной стороны на комфорте и безопасности перевозки пассажиров.

