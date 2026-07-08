СПЧ: Необходим анализ с участием ученых для принятия запрета соцсетей для детей

Он заявил, что против того, чтобы «что-то запрещать и шашкой все рубить». По его мнению, сначала надо изучить, что вредно, с какого возраста вредно, а что может быть полезно и какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. Фадеев выступила научный анализ вопроса.

В опросе СПЧ приняли участие 6510 человек. 53% поддержали полный запрет на пользование соцсетями детям до 15–16 лет, 35% — выступили против запрета, но за ужесточение доступа.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров предупредил об опасности запретов социальных сетей для несовершеннолетних пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

