В России необходимо четко следить за детскими сим-картами, в зависимости от этого определять, какой контент может быть доступен на телефоне, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

«Нужно, чтобы были детские сим-карты и взрослые. Тогда у детей будет свой интернет, грубо говоря. Нужно выбрать контент, который подходит тому или иному возрасту, например, до 12 лет. Через сим-карту все можно подключать, это не так трудно», - отметил он.

Со своей стороны, исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба дополнил, что запретами ничего не решить.

«Я против запрета, у детей должен быть доступ к соцсетям. Сегодня у родителей хватает средств контроля: родительский контроль, контроль трафика. Мы можем видеть конкретно, какой материал смотрит ребенок, с кем и с чем он взаимодействует. Запрещать не нужно, нужно оценивать и делать выводы, предлагать ребенку альтернативу. Конечно, надо загружать детей творчеством и спортом, чтобы у них даже не было желания сидеть в социальных сетях», - сказал он.

В России необходимо вернуть воспитание, где не путаются роли мужчины и женщины в будущей семье, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.

