Хищения при строительстве «зубов дракона» в Белгородской области оцениваются в 1,8 млрд рублей

Речь идет о сумме в 1,8 млрд руб. Ему вменяют растрату 1,723 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Бывший чиновник признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.

Самый тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной. По данным следствия, вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой.

Базарова арестовали в августе 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

