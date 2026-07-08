Хищения при строительстве «зубов дракона» в Белгородской области оцениваются в 1,8 млрд рублей
Следственный департамент Министерства внутренних дел России оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова почти, сообщает РБК.
Речь идет о сумме в 1,8 млрд руб. Ему вменяют растрату 1,723 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Бывший чиновник признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако называет «спорным» обвинение в особо крупной растрате.
Самый тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной. По данным следствия, вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой.
Базарова арестовали в августе 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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