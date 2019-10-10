СПЧ: Мигранты спасут Россию от дефицита медсестёр

Такие меры должны помочь перекрыть наблюдающийся в стране дефицит медработников, так как российские кадры могут обеспечить сферу здравоохранения лишь на 4%, утверждают в ведомствах.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в эфире НСН заявил, что мигранты смогут перекрыть только дефицит младшего медперсонала. что и делают успешно уже сейчас.

«Здесь в основном речь о младшем обслуживающем персонале, о медсёстрах. У нас испокон веков этим занимались украинцы. Среди них, возможно, есть и квалифицированные врачи. Их, конечно, немного, но они нам тоже нужны. А вообще едут со всего СНГ. У нас и в больницах и в поликлиниках можно увидеть фамилии, имена и отчества как раз из этих республик. Они сюда приезжают, получают гражданство и остаются здесь с семьями. В них мы тоже заинтересованы», - рассказал Бобров.

По данным Минздрава РФ, только в российских поликлиниках не хватает более 25 тысяч квалифицированных врачей и 130 тысяч медсестёр. Отмечается, что в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи.

