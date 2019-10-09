НАК: Статус иноагента расследованиям ФБК не помешает
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН выразил уверенность, что изменение в классификации организации не повлияет на ее деятельность.
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В сообщении ведомства не раскрываются детали проверки, пишет издание «Ведомости».
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем аккаунте в Twitter написала, что фонд никогда не получал иностранных пожертвований. Она уверена, что такое решение – давление на организацию и попытка остановить ее деятельность. Директор ФБК Иван Жданов назвал включение фонда в список иностранных агентов «очередной попыткой задушить ФБК». Сам Навальный выразил уверенность, что Минюст принял решение «по прямому указу Путина» и действия ведомства «абсолютно незаконны».
Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что присвоение нового статуса организации не помешает ей продолжать свою деятельность.
«Это ему не помешает заниматься своей деятельностью. Когда ты имеешь зарубежное финансирование, и занимаешься, в том числе, и политическими вопросами, необходимо банально все материалы помечать сноской «организация признана иностранным агентом». Вот и все. А больше никаких ограничений нет. Думаю, на их рейтинги это никак не повлияет. Степень доверия к ним будет оставаться, полагаю, на прежнем уровне из-за того, что здесь более личностное отношение людей непосредственно к лидерам организации, а не доверие к качеству тех или иных расследований», - отметил он.
Некоммерческая организация вносится в список иностранных агентов при двух условиях: она должна получать финансирование из-за рубежа и вести политическую деятельность. Это накладывает на организацию дополнительные обязательства: ей нужно чаще отчитываться перед Минюстом, указывать на всех своих материалах и сайте, что она признана иностранным агентом. В случае отсутствия такой маркировки НКО может быть оштрафована. За многократное нарушение закона об иностранных агентах предусмотрена уголовная ответственность.
Помимо этого, согласно закону об основных гарантиях избирательных прав граждан, иностранные агенты не могут участвовать в выдвижении кандидатов, избрании зарегистрированных кандидатов, инициировать референдумы, а также участвовать в избирательных кампаниях и референдумах.
Напомним, в середине сентября у сторонников блогера и оппозиционера Алексея Навального и в региональных штабах ФБК по всей стране прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники СК РФ. Кроме того, сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками ФБК.
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