НАК: Статус иноагента расследованиям ФБК не помешает

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В сообщении ведомства не раскрываются детали проверки, пишет издание «Ведомости».

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем аккаунте в Twitter написала, что фонд никогда не получал иностранных пожертвований. Она уверена, что такое решение – давление на организацию и попытка остановить ее деятельность. Директор ФБК Иван Жданов назвал включение фонда в список иностранных агентов «очередной попыткой задушить ФБК». Сам Навальный выразил уверенность, что Минюст принял решение «по прямому указу Путина» и действия ведомства «абсолютно незаконны».

Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что присвоение нового статуса организации не помешает ей продолжать свою деятельность.

«Это ему не помешает заниматься своей деятельностью. Когда ты имеешь зарубежное финансирование, и занимаешься, в том числе, и политическими вопросами, необходимо банально все материалы помечать сноской «организация признана иностранным агентом». Вот и все. А больше никаких ограничений нет. Думаю, на их рейтинги это никак не повлияет. Степень доверия к ним будет оставаться, полагаю, на прежнем уровне из-за того, что здесь более личностное отношение людей непосредственно к лидерам организации, а не доверие к качеству тех или иных расследований», - отметил он.