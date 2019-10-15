В СПЧ прокомментировал обыски в ФБК
Член СПЧ Игорь Борисов в эфире НСН допустил, что обыски в ФБК связаны с провокациями Алексея Навального, журналист Николай Сванидзе с ним не согласен.
В разных городах России в офисах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также по местам жительства действующих и бывших сотрудников фонда, прошли обыски . Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, обыски прошли в 30 регионах в рамках дела об «отмывании средств». Кроме того, по решению суда, наложен арест на банковские счета организации.
Сопредседaтель мониторинговой рaбочей группы Советa при президенте РФ по рaзвитию грaждaнского обществa и прaвaм человекa (РМРГ СПЧ) по выборaм Игорь Борисов в эфире НСН не исключил, что СПЧ может отреагировать на эти обыски. Однако, по его словам, Навальный мог сам перейти «красную черту».
«Мы должны понять, насколько законно происходят эти обыски, на основании каких постановлений возбуждения дел. Если будут замечены какие-то отклонения от действующего законодательства – конечно, реакция будет. Зная Навального, который всегда провоцирует не только общество, но и власть, а и иногда заходит за ту "красную черту", которую ограничивает закон. У него такие случаи бывают достаточно часто. Здесь бы, наверное, реакция членов СПЧ и правозащитников была бы более активная, если обыски какие-то проходили действительно у правозащитника, кто действительно занимается правами человека, либо представителя СМИ, чем у политика, который постоянно занимается провокацией», - сказал он.
В свою очередь журналист и историк Николай Сванидзе заявил НСН, что обыски проводятся для того, чтобы пресечь деятельность ФБК,
«Личное мнение такое, что "гасят" просто ФБК. Насколько я понимаю, очень велик шанс того, что там была провокация – перевод средств на "мертвый счет". Таким образом можно подставить любого человека и любую организацию в стране. Счет не работает, на него переводятся средства откуда-то из-за границы, и потом говорится, что мы пользуемся иностранными деньгами. Элементарная "одноходовка", которая позволяет при лояльности и при контролируемости силовых структур, их определенной воле, навесить ярлык "иностранного агента"», - сказал он.
Ранее Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Как отметил глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов в эфире НСН, присвоение нового статуса организации не помешает ей продолжать свою деятельность.
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