В СПЧ объяснили снижение числа заключенных
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ рассказал НСН, почему опустели тюрьмы и что в них нужно изменить.
Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась еще на 6% и достигла исторического минимума. Как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, по данным на 1 октября в колониях содержалось 434303 осужденных. В начале года — более 463 тысяч. Наиболее заметно число осужденных уменьшилось в колониях Свердловской области (1344 человека), Пермского края (1249) и Красноярского края (1172). В этом году количество людей, содержащихся в следственных изоляторах, стало меньше 100 тысяч (98301 человек против 100581 в прошлом году). В пресс-бюро подчеркнули, что в целом это минимальные значения в истории РФ.
Численность заключенных в России последовательно снижалась на протяжении последних шести-семи лет. Об этом в эфире НСН сообщил глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.
«Это происходило за счет амнистий, за счет декриминализации некоторых составов, и за счет УДО. ФСИН занимает активную позицию по этому поводу. Тормозом для УДО чаще выступает прокуратура и суд, который сейчас идет на поводу у прокуроров. ФСИН очень часто поддерживает вот эти ходатайства осужденных. Если бы все зависело от ФСИН, то заключенных было бы еще меньше. Если говорить о СИЗО, то большую роль играют, хоть и со скрипом, альтернативные меры пресечения. Они стали применяться гораздо чаще, чем еще два-три года назад. За счет этого существенно разгрузили СИЗО», — пояснил правозащитник.
Кроме того, в исправительных учреждениях в последние годы значительно улучшились условия содержания.
«Что касается условий содержания, если говорить о том пути, который пройден тюремной службой за последние 25 лет, это небо и земля. Речь идет о чисто материальных условиях: как выглядят камеры, колонии, бараки, как оборудованы бани и туалеты», — отметил Каляпин.
Но вот отношения администрации учреждений уголовно-исполнительной системы и заключенных изменились мало, а где-то и в худшую сторону.
«Под условиями содержания мы понимаем и отношения с администрацией. Вот в этой части все, мягко говоря, неудачно. Отношения к осужденным изменилось очень мало, а где-то даже в негативную сторону. В 90-х было везде одинаково плохо, а сейчас все по-разному. В отдельных учреждениях творятся откровенные зверства. Причем это происходит на глазах прокуратуры по надзору, у руководства региональных главков. Я не верю, что когда происходит какой-то скандал, там пожимают плечами и говорят: «Да быть такого не может! Да как это мы просмотрели?!» Это неправда! Все они прекрасно знали», — считает глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ.
8 октября новым директором ФСИН стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в эфире НСН рассказала, что он зарекомендовал себя, как жесткий и суровый человек.
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