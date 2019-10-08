Ждать ли чудес от нового директора ФСИН
Бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников назначен Директором Федеральной службы исполнения наказаний.
Александр Калашников сменил на посту главы ФСИН Геннадия Корниенко, руководившего службой с 2012 года. На днях президент отправил его в отставку по выслуге лет: Корниенко исполнилось 65, а это – предельный возраст пребывания на службе. На сайте ФСИН Александр Калашников уже указан как директор. В органах госбезопасности он работал с 1987 года. С июня 2011 по май 2017 он руководил управлением ФСБ в Коми, затем - УФСБ Красноярского края. На счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова, - напоминает «Лента.ру». Есть у него и опыт непосредственного общения с заключенными. На заре карьеры Калашников был командиром взвода конвойного полка МВД и в течение двух лет занимался этапированием подследственных и осужденных.
«Мастером по борьбе с коррупцией» назвала нового директора ФСИН зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она не исключает, что Александра Калашникова назначили именно исходя из этих соображений: ФСИН сотрясало множество коррупционных скандалов, хотя прежний директор службы – «честный человек». В эфире НСН Ева Меркачева аттестовала Калашникова как «человека достаточно жесткого и сурового». Вместе с тем, она выразила надежду на то, что при его руководстве службой курс на гуманизацию ФСИН сохранится:
«Я не помню, чтобы от него как-то исходила хотя бы одна гуманистическая идея. На мой взгляд, это человек – отличный следователь, но система мышления у правоохранителей совсем отличается от системы мышления тех людей, которые должны следить, чтобы был порядок в тюрьмах. Однако мы очень надеемся, что нам удастся, что называется, на свою сторону перетянуть нового директора. Нам очень хочется все-таки его заразить нашим гуманизмом, хочется ему объяснить, что от того, как люди живут за решеткой, будет в целом зависеть ситуация в стране. Потому что ситуация в тюрьме – это калька с нашей жизни на воле. Надо донести до сознания человека, что от того, каким выйдет заключенный из мест лишения свободы, будет зависеть то, как мы себя будем чувствовать рядом с ним, поскольку он будет нашим соседом, окажется рядом в каком-то месте публичном. Удастся нам достучаться или нет – посмотрим. Чудеса бывают!»
Верит ли в чудеса новый директор ФСИН, как говорится, покажет время.
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