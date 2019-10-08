Ждать ли чудес от нового директора ФСИН

Александр Калашников сменил на посту главы ФСИН Геннадия Корниенко, руководившего службой с 2012 года. На днях президент отправил его в отставку по выслуге лет: Корниенко исполнилось 65, а это – предельный возраст пребывания на службе. На сайте ФСИН Александр Калашников уже указан как директор. В органах госбезопасности он работал с 1987 года. С июня 2011 по май 2017 он руководил управлением ФСБ в Коми, затем - УФСБ Красноярского края. На счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова, - напоминает «Лента.ру». Есть у него и опыт непосредственного общения с заключенными. На заре карьеры Калашников был командиром взвода конвойного полка МВД и в течение двух лет занимался этапированием подследственных и осужденных.

«Мастером по борьбе с коррупцией» назвала нового директора ФСИН зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она не исключает, что Александра Калашникова назначили именно исходя из этих соображений: ФСИН сотрясало множество коррупционных скандалов, хотя прежний директор службы – «честный человек». В эфире НСН Ева Меркачева аттестовала Калашникова как «человека достаточно жесткого и сурового». Вместе с тем, она выразила надежду на то, что при его руководстве службой курс на гуманизацию ФСИН сохранится:

«Я не помню, чтобы от него как-то исходила хотя бы одна гуманистическая идея. На мой взгляд, это человек – отличный следователь, но система мышления у правоохранителей совсем отличается от системы мышления тех людей, которые должны следить, чтобы был порядок в тюрьмах. Однако мы очень надеемся, что нам удастся, что называется, на свою сторону перетянуть нового директора. Нам очень хочется все-таки его заразить нашим гуманизмом, хочется ему объяснить, что от того, как люди живут за решеткой, будет в целом зависеть ситуация в стране. Потому что ситуация в тюрьме – это калька с нашей жизни на воле. Надо донести до сознания человека, что от того, каким выйдет заключенный из мест лишения свободы, будет зависеть то, как мы себя будем чувствовать рядом с ним, поскольку он будет нашим соседом, окажется рядом в каком-то месте публичном. Удастся нам достучаться или нет – посмотрим. Чудеса бывают!»

Верит ли в чудеса новый директор ФСИН, как говорится, покажет время.

