Спасшего двух девочек мальчика Фёдора наградят медалью
«Молодая Гвардия Единой России» наградит 10-летнего Федора, спасшего двух девочек в Брянской области, медалью «Юный Герой», сообщает пресс-служба «Единой России».
В сообщении говорится, что молодогвардейцы навестили мальчика, который находится в Брянской областной больнице, и привезли ему подарки.
Председатель МГЕР Антон Демидов заявил, что движение будет поддерживать семью Фёдора, а после выздоровления пригласят всех в столицу.
«Обязательно после выздоровления пригласим Федю в Москву и устроим ему экскурсию в Парке «Патриот» и по достопримечательностям столицы», – отметил он.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Первого канала» заявил, что власти намерены представить к награде 10-летнего Фёдора, который в ходе нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе, спас двух других детей, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ
- Шахматистка Костенюк официально сменила спортивное гражданство
- «Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме
- Вице-премьер Украины потребовал запретить продажи игры Atomic Heart
- Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России
- Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране
- Губернатор Югры пригласила сломавшего ногу Кустурицу лечиться в Россию
- На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной
- Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия
- Следком наградил медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru