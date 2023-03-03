Спасшего двух девочек мальчика Фёдора наградят медалью

В сообщении говорится, что молодогвардейцы навестили мальчика, который находится в Брянской областной больнице, и привезли ему подарки.

Председатель МГЕР Антон Демидов заявил, что движение будет поддерживать семью Фёдора, а после выздоровления пригласят всех в столицу.

«Обязательно после выздоровления пригласим Федю в Москву и устроим ему экскурсию в Парке «Патриот» и по достопримечательностям столицы», – отметил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Первого канала» заявил, что власти намерены представить к награде 10-летнего Фёдора, который в ходе нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе, спас двух других детей, сообщает НСН.

