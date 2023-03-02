Власти хотят наградить мальчика, спасшего детей при нападении ДРГ в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире «Первого канала» заявил, что власти намерены представить к награде 10-летнего школьника, который в ходе нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе, спас двух других детей.

Министр просвещения похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей

Он отметил, что мальчик действовал несмотря на ранение - у него между рёбер застрял осколок, ему делается операция.

«Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью «За отвагу», — заключил Богомаз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в Брянской области является терактом, диверсанты, которые проникли на территорию РФ, умышленно стреляли по машине с гражданскими, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиНаградаНападениеБрянская Область
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