Власти хотят наградить мальчика, спасшего детей при нападении ДРГ в Брянской области

Он отметил, что мальчик действовал несмотря на ранение - у него между рёбер застрял осколок, ему делается операция.

«Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью «За отвагу», — заключил Богомаз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в Брянской области является терактом, диверсанты, которые проникли на территорию РФ, умышленно стреляли по машине с гражданскими, сообщают «Невские новости».

