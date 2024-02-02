Спасенный на мусорном заводе в Петербурге йорк обрел новый дом
В Санкт-Петербурге йоркширский терьер, который выжил в спрессованном мусоре, обрел новую семью, сообщила компания «Первый Спецтранс» в своих соцсетях.
Напомним, собаку нашли 20 января на мусороперерабатывающем заводе в Обухово среди отходов. Причем обнаружили его едва ли не в последний момент - перед загрузкой мусора в измельчитель.
В компании рассказали, что собаку назвали Брюликом, а его новой хозяйкой стала женщина по имени Наталия. Она уже отправила все анализы собаки диетологу и купила необходимые лекарства.
Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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