В Санкт-Петербурге собака выжила в спрессованном мусоре

В сообщении говорится, что пса нашли на мусороперерабатывающем заводе в Обухово среди отходов. Причём обнаружили его едва ли не в последний момент - перед загрузкой мусора в измельчитель.

«Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится - оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал - ведь мусоровоз прессует отходы шесть раз», - указали в компании.

Также сообщается, что приютить пса, которого назвали Счастливчиком, вызвались не только сотрудники фирмы, но и, например, работники городских телеканалов.

Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

