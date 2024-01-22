В Санкт-Петербурге собака выжила в спрессованном мусоре
Йоркширский терьер выжил в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании «Первый Спецтранс».
В сообщении говорится, что пса нашли на мусороперерабатывающем заводе в Обухово среди отходов. Причём обнаружили его едва ли не в последний момент - перед загрузкой мусора в измельчитель.
«Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится - оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал - ведь мусоровоз прессует отходы шесть раз», - указали в компании.
Также сообщается, что приютить пса, которого назвали Счастливчиком, вызвались не только сотрудники фирмы, но и, например, работники городских телеканалов.
Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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