«Спасение для села»: Профсоюз о работе выездных бригад врачей

«Полагаю, речь идет о выездных бригадах. Они уже работают. Но вряд ли на это влияет профицит кадров, потому что дефицит у нас практически везде: где-то больший, где-то — меньший. Например, на Дальнем Востоке медики неделями принимают пациентов и живут в “Поездах здоровья”. Что касается сельских территорий, то туда выезжают мобильные машины на базе автомобилей “КамАЗ”, но там возникает проблема с размещением врачей. Такая бригада тоже может работать неделю или две. Но, конечно, легко инициатива не реализуется — во-первых, дороги не везде хорошие, во-вторых, как я уже сказал, бывают сложности с размещением медиков», — сказал Домников.

Собеседник НСН подчеркнул, что такие выездные формы — спасение для населенных пунктов, где нет ни фельдшерско-акушерских пунктов, ни амбулаторий.

«Постановление правительства по повышению социальных выплат врачам, которые работают в городах с населением менее 50 тысяч и менее 100 тысяч человек, призвано решить проблему кадров в сельских территориях, но далеко не все места заполнены. Там, где нет ни фельдшерско-акушерских пунктов, ни сельских врачебных амбулаторий, положение спасут только такие выездные формы. При этом меры по закреплению кадров применяются, и весьма энергичные. На днях глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что за 2023 год удалось привлечь 10 тысяч врачей. Он сказал, что если этот темп сохранится, то мы за шесть лет полностью устраним дефицит медиков. Сиюминутно меры сработать не смогут, учитывая, что подготовка врача занимает шесть лет только в институте, а потом еще и специализация от двух до трех лет», — подытожил он.

Ранее председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что достойная оплата труда, социальные гарантии и налаженный институт наставничества позволили бы избежать массового оттока кадров из сферы здравоохранения.

