«Социальные гарантии и оклад»: В отрасли объяснили, как предотвратить отток врачей

Нехватка врачей сегодня наблюдается в Екатеринбурге, Челябинской области и ряде других регионов Центрального федерального округа страны, рассказал НСН Ян Власов.

Достойная оплата труда, социальные гарантии и налаженный институт наставничества позволили бы избежать массового оттока кадров из сферы здравоохранения, рассказал в интервью НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

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Ранее «Коммерсант» со ссылкой на профессиональный сервис «Актион Медицина» сообщил, что отток специалистов из системы здравоохранения в 2023 году составил 83 777 человек, против притока в 95 683 человек. Эксперты издания предположили, что для увеличения популярности медицинских профессий необходимо минимизировать бумажную работу, повысить зарплату и решить вопрос с жильем. Власов добавил, что важно предоставить врачам и другие социальные гарантии.

«О кадровой проблеме не говорит только ленивый, наблюдается отток из малых городов и сельских районов. Профессия «не обустроена», наблюдается несоответствие затрат получаемой зарплате. Необходимо предоставить социальные гарантии, определить, что из себя представляет профессия врача – это заработок или служение. Если врач служит государству, следует обеспечить его всем необходимым. Это неснижаемый оклад достойного размера, как у военных. Также нужна возможность повышения квалификации, позитивное наставничество. В условиях рынка человек, которого называют наставником, не хочет тренировать будущего конкурента. Учитель может тренировать ученика, но конкурента нет», - заявил он.

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По словам собеседника НСН, в ряде регионов врачи работают на две ставки, также наблюдается нехватка кадров в учебных заведениях.

«Если бы было достаточно специалистов, на две ставки никто бы не работал. Огромные проблемы наблюдаются в Екатеринбурге, Челябинской области, в центральном федеральном округе за исключением Москвы. Недавно был зафиксирован случай: человек нуждался в медицинской помощи, ему пришлось из Липецка ехать в Воронеж. Важно также помнить, что врачей кто-то должен учить, нужны преподавательские кадры, но где их взять – большой вопрос. В основном специалисты переехали в московские и питерские учреждения и в регионах почти не осталось школы», - заключил Власов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер ежемесячных выплат медикам в малых городах, районных центрах и селах. В городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи будут дополнительно получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ЗдравоохранениеВрачи

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