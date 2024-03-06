«Социальные гарантии и оклад»: В отрасли объяснили, как предотвратить отток врачей

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на профессиональный сервис «Актион Медицина» сообщил, что отток специалистов из системы здравоохранения в 2023 году составил 83 777 человек, против притока в 95 683 человек. Эксперты издания предположили, что для увеличения популярности медицинских профессий необходимо минимизировать бумажную работу, повысить зарплату и решить вопрос с жильем. Власов добавил, что важно предоставить врачам и другие социальные гарантии.

«О кадровой проблеме не говорит только ленивый, наблюдается отток из малых городов и сельских районов. Профессия «не обустроена», наблюдается несоответствие затрат получаемой зарплате. Необходимо предоставить социальные гарантии, определить, что из себя представляет профессия врача – это заработок или служение. Если врач служит государству, следует обеспечить его всем необходимым. Это неснижаемый оклад достойного размера, как у военных. Также нужна возможность повышения квалификации, позитивное наставничество. В условиях рынка человек, которого называют наставником, не хочет тренировать будущего конкурента. Учитель может тренировать ученика, но конкурента нет», - заявил он.