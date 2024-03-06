«Социальные гарантии и оклад»: В отрасли объяснили, как предотвратить отток врачей
Нехватка врачей сегодня наблюдается в Екатеринбурге, Челябинской области и ряде других регионов Центрального федерального округа страны, рассказал НСН Ян Власов.
Достойная оплата труда, социальные гарантии и налаженный институт наставничества позволили бы избежать массового оттока кадров из сферы здравоохранения, рассказал в интервью НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на профессиональный сервис «Актион Медицина» сообщил, что отток специалистов из системы здравоохранения в 2023 году составил 83 777 человек, против притока в 95 683 человек. Эксперты издания предположили, что для увеличения популярности медицинских профессий необходимо минимизировать бумажную работу, повысить зарплату и решить вопрос с жильем. Власов добавил, что важно предоставить врачам и другие социальные гарантии.
«О кадровой проблеме не говорит только ленивый, наблюдается отток из малых городов и сельских районов. Профессия «не обустроена», наблюдается несоответствие затрат получаемой зарплате. Необходимо предоставить социальные гарантии, определить, что из себя представляет профессия врача – это заработок или служение. Если врач служит государству, следует обеспечить его всем необходимым. Это неснижаемый оклад достойного размера, как у военных. Также нужна возможность повышения квалификации, позитивное наставничество. В условиях рынка человек, которого называют наставником, не хочет тренировать будущего конкурента. Учитель может тренировать ученика, но конкурента нет», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в ряде регионов врачи работают на две ставки, также наблюдается нехватка кадров в учебных заведениях.
«Если бы было достаточно специалистов, на две ставки никто бы не работал. Огромные проблемы наблюдаются в Екатеринбурге, Челябинской области, в центральном федеральном округе за исключением Москвы. Недавно был зафиксирован случай: человек нуждался в медицинской помощи, ему пришлось из Липецка ехать в Воронеж. Важно также помнить, что врачей кто-то должен учить, нужны преподавательские кадры, но где их взять – большой вопрос. В основном специалисты переехали в московские и питерские учреждения и в регионах почти не осталось школы», - заключил Власов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер ежемесячных выплат медикам в малых городах, районных центрах и селах. В городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи будут дополнительно получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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