Спасатели предупредили об опасных дождях в нескольких регионах

На этой неделе на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа ожидается разрушение горных пород и размыв рельефа местности в результате обильных осадков и переувлажнения почвы, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Эксперты института рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, продолжить превентивные мероприятия, направленные на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений.

Метеозависимым людям необходимо воздержаться от излишней физической нагрузки и психо-эмоциональных всплесков в период роста атмосферного давления. Такой совет дал НСН в комментарии врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

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Фото: twitter.com/Novosti_Saratov
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