Спасатели предупредили об опасных дождях в нескольких регионах

На этой неделе на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа ожидается разрушение горных пород и размыв рельефа местности в результате обильных осадков и переувлажнения почвы, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.