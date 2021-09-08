Неидеальное «бабье лето». Синоптики посулили Москве недолгое потепление

Обещанное жителям столичного региона «бабье лето» будет не идеальным. Однако москвичей ждут четыре – пять дней хорошей теплой погоды. Такой прогноз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее синоптики пообещали москвичам, что мерзнуть осталось недолго. После холодных и дождливых вторника и среды температура воздуха в столице начнёт повышаться. А ко Дню города столбики термометров и вовсе дотянуться до отметки +20 градусов.

«Идеальным "бабьим летом" наступающее потепление назвать нельзя, потому что существует вероятность небольших осадков. Но потепление будет, и будет оно весьма значительным. К воскресенью мы ожидаем в Москве и Подмосковье до +20… +22 градусов. И это потепление начнётся с четверга. В этот день будет 17-18 градусов со знаком плюс, в пятницу примерно такая же температура. В следующий понедельник тоже тепло, но вот во вторник подобие "бабьего лета" обрывается, и мы попадаем в холодный сектор циклона над Кольским полуостровом», - отметил специалист.

Руководитель прогностического центра «Метео» заявил о том, что у москвичей впереди четыре, максимум, пять дней хорошей теплой погоды.

«Если в конце прошлой недели у нас отрицательная аномалия воздуха составляла 6–6,5 градусов, то сейчас мы выйдем на плюсовую аномалию, и она будет оставлять 3–5 градусов. И это довольно хороший признак потепления», - добавил синоптик.