Неидеальное «бабье лето». Синоптики посулили Москве недолгое потепление
Столбики термометров устремятся вверх уже в четверг, а ко Дню города погода преподнесёт москвичам подарок в виде 20-градусного тепла.
Обещанное жителям столичного региона «бабье лето» будет не идеальным. Однако москвичей ждут четыре – пять дней хорошей теплой погоды. Такой прогноз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Ранее синоптики пообещали москвичам, что мерзнуть осталось недолго. После холодных и дождливых вторника и среды температура воздуха в столице начнёт повышаться. А ко Дню города столбики термометров и вовсе дотянуться до отметки +20 градусов.
«Идеальным "бабьим летом" наступающее потепление назвать нельзя, потому что существует вероятность небольших осадков. Но потепление будет, и будет оно весьма значительным. К воскресенью мы ожидаем в Москве и Подмосковье до +20… +22 градусов. И это потепление начнётся с четверга. В этот день будет 17-18 градусов со знаком плюс, в пятницу примерно такая же температура. В следующий понедельник тоже тепло, но вот во вторник подобие "бабьего лета" обрывается, и мы попадаем в холодный сектор циклона над Кольским полуостровом», - отметил специалист.
Руководитель прогностического центра «Метео» заявил о том, что у москвичей впереди четыре, максимум, пять дней хорошей теплой погоды.
«Если в конце прошлой недели у нас отрицательная аномалия воздуха составляла 6–6,5 градусов, то сейчас мы выйдем на плюсовую аномалию, и она будет оставлять 3–5 градусов. И это довольно хороший признак потепления», - добавил синоптик.
Отвечая на вопрос о том, будет ли эта волна тепла единственной, Шувалов пообещал, что о наступлении ещё одной синоптики предупредят заблаговременно.
«Говорить сейчас уверенно о том, что на третьей или четвертной неделе будет волна тепла, с уверенностью могут только отчаянные специалисты», - резюмировал руководитель прогностического центра «Метео».
Ранее сообщалось, что со среды, 8 сентября, в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается повышение температуры воздуха в среднем на 4-6 градусов.
Потеплеет в Брянской, Курской, Смоленской, Тульской и некоторых других областях. Там температура воздуха поднимется до + 18-22 градусов. В Воронежской области в четверг прогнозируется до + 25, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
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