Спокойствие, только спокойствие! Как пережить похолодание и перепады давления
Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в комментарии НСН дал совет метеозавивимым людям.
Метеозависимым людям необходимо воздержаться от излишней физической нагрузки и психо-эмоциональных всплесков в период роста атмосферного давления. Такой совет дал НСН в комментарии врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха. Температура, это, как правило, – вариабельная составляющая, не так сильно влияющая на самочувствие», - отметил профессор Продеус.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в ряде областей европейской части России, в частности, в столичном регионе со вторника, 14 сентября. Температура в Москве понизится на 10 градусов, до +10…+13 °C, в дальнейшем станет ещё прохладнее на 1-2 г°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Продеуса, в нестабильные с точки зрения атмосферы дни следует особенно внимательно относится к медикаментозным назначениям врачей.
«В такое время особенно будет вредно пропускать приём прописанных лекарств. Необходимо обязательно не забыть принять все свои препараты, которые метеозависимые люди, особенно гипертоники, применяют на регулярной основе», - подчеркнул специалист.
Атмосферное давление будет постепенно расти в течение недели. Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры. Осадков не ожидается. Дожди начнутся к выходным. Несмотря на резкое похолодание, температура будет ниже нормы всего на два градуса, а завтра – вообще соответствовать норме.
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