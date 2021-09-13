Спокойствие, только спокойствие! Как пережить похолодание и перепады давления

Метеозависимым людям необходимо воздержаться от излишней физической нагрузки и психо-эмоциональных всплесков в период роста атмосферного давления. Такой совет дал НСН в комментарии врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха. Температура, это, как правило, – вариабельная составляющая, не так сильно влияющая на самочувствие», - отметил профессор Продеус.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в ряде областей европейской части России, в частности, в столичном регионе со вторника, 14 сентября. Температура в Москве понизится на 10 градусов, до +10…+13 °C, в дальнейшем станет ещё прохладнее на 1-2 г°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.