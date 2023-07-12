Спасатели отправились на помощь иностранным туристам на Эльбрусе
12 июля 202300:34
Группа белорусских туристов запросила помощь у российских спасателей, сообщает «РЕН ТВ».
Восемь сотрудников МЧС РФ выдвинулись к месту нахождения альпинистов. Группа из пяти человек находится на Эльбрусе на высоте 5 тысяч 300 метров. Их восхождение в чрезвычайном ведомстве зарегистрировано не было.
Связь с туристами есть. Специалисты продолжают двигаться на помощь.
Ранее в горах Северной Осетии трое туристов сорвались со склона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru