Спасатели отправились на помощь иностранным туристам на Эльбрусе

Восемь сотрудников МЧС РФ выдвинулись к месту нахождения альпинистов. Группа из пяти человек находится на Эльбрусе на высоте 5 тысяч 300 метров. Их восхождение в чрезвычайном ведомстве зарегистрировано не было.

Связь с туристами есть. Специалисты продолжают двигаться на помощь.

Ранее в горах Северной Осетии трое туристов сорвались со склона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

