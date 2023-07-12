Спасатели отправились на помощь иностранным туристам на Эльбрусе

Группа белорусских туристов запросила помощь у российских спасателей, сообщает «РЕН ТВ».

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз

Восемь сотрудников МЧС РФ выдвинулись к месту нахождения альпинистов. Группа из пяти человек находится на Эльбрусе на высоте 5 тысяч 300 метров. Их восхождение в чрезвычайном ведомстве зарегистрировано не было.

Связь с туристами есть. Специалисты продолжают двигаться на помощь.

Ранее в горах Северной Осетии трое туристов сорвались со склона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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