В горах Северной Осетии трое туристов сорвались со склона
В Алагирском районе Северной Осетии трое туристов сорвались со склона, сообщило региональное управление МЧС.
Сигнал о происшествии поступил в 17:45 мск. На помощь выдвинулись 13 спасателей.
О произошедшем рассказал руководитель туристической группы.
«По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту Мизур - перевал Архонский - В. Фиагдон - Кармадон - Казбек - Чми», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Воздушный шар с людьми упал в районе горы Тарки-Тау в Махачкале. Пострадали четыре человека, погибших нет, передает «Радиоточка НСН».
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