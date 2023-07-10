В горах Северной Осетии трое туристов сорвались со склона

В Алагирском районе Северной Осетии трое туристов сорвались со склона, сообщило региональное управление МЧС.

Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз

Сигнал о происшествии поступил в 17:45 мск. На помощь выдвинулись 13 спасателей.

О произошедшем рассказал руководитель туристической группы.

«По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту Мизур - перевал Архонский - В. Фиагдон - Кармадон - Казбек - Чми», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Воздушный шар с людьми упал в районе горы Тарки-Тау в Махачкале. Пострадали четыре человека, погибших нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:МЧСТуристыСеверная Осетия

Горячие новости

Все новости

партнеры