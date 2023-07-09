Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз
9 июля 202316:35
Удалось найти и спустить с Эльбруса туристов, которые застряли на горе из-за непогоды, сообщили спасатели.
Уточняется, от дальнейшей помощи туристы отказались.
Накануне в пресс-службе ГУ МЧС по КБР сообщили, что что группа туристов из четырех человек не может спуститься с высоты 5300 метров. Они самостоятельно обратились за помощью.
Ранее в пресс-службе республиканского ГУ МЧС заявили, что 6 июля в районе села Выдрина Кабанского района при сплаве на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, пропали пять человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз
- Водный «мир». Сочи затопили ливни
- Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью
- Минобороны России: ВС РФ уничтожили чешский РСЗО «Vampire»
- Лидер группы Slade встретился с участниками группы Изнутри в Великобритании
- Украинские ракеты в Керчи и Ростове. ВСУ наносят удары по югу России
- Захарова заявила, что Франция спонсирует нацистов
- Аналитик Андриевская: в России сохраняется риск повышения пенсионного возраста
- Четыре человека застряли на Эльбрусе из-за непогоды
- Санкции не действуют. Россия создает альтернативный рынок продажи газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru