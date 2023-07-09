Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз

Удалось найти и спустить с Эльбруса туристов, которые застряли на горе из-за непогоды, сообщили спасатели.

В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь потерявшихся туристов

Уточняется, от дальнейшей помощи туристы отказались.

Накануне в пресс-службе ГУ МЧС по КБР сообщили, что что группа туристов из четырех человек не может спуститься с высоты 5300 метров. Они самостоятельно обратились за помощью.

Ранее в пресс-службе республиканского ГУ МЧС заявили, что 6 июля в районе села Выдрина Кабанского района при сплаве на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, пропали пять человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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