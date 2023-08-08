В Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком
Правоохранители разыскивают жительницу Первоуральска, которая ушла из дома с пятилетней дочерью и не вернулась. Об этом заявил пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает ТАСС.
По его словам, в семье пропавшей женщины по имени Ирина воспитываются четыре дочери, с родителями живут две младшие девочки. Об исчезновении супруги с ребенком сообщил муж Ирины, на следующий день после пропажи он попросил одну из дочерей обратиться в полицию за помощью, пишет RT. По словам мужчины, ранее его жена неоднократно уходила из дома.
«Также женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей". Ирина, уходя с ребенком из квартиры, взяла свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о рождении малышки», — рассказал Горелых.
Кроме того, известно, что в конце июля пропавшая женщина проходила лечение в местной клинике. По предварительным данным, там Ирина познакомилась с неким мужчиной. Правоохранители проверят достоверность этой информации и выяснят, связано ли исчезновение женщины с этим знакомством.
В поисковых мероприятиях участвуют около 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, инспекторы, участковые по делам несовершеннолетних.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru