В Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком

По его словам, в семье пропавшей женщины по имени Ирина воспитываются четыре дочери, с родителями живут две младшие девочки. Об исчезновении супруги с ребенком сообщил муж Ирины, на следующий день после пропажи он попросил одну из дочерей обратиться в полицию за помощью, пишет RT. По словам мужчины, ранее его жена неоднократно уходила из дома.

«Также женщина привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей". Ирина, уходя с ребенком из квартиры, взяла свой паспорт, паспорт мужа и свидетельство о рождении малышки», — рассказал Горелых.

Кроме того, известно, что в конце июля пропавшая женщина проходила лечение в местной клинике. По предварительным данным, там Ирина познакомилась с неким мужчиной. Правоохранители проверят достоверность этой информации и выяснят, связано ли исчезновение женщины с этим знакомством.

В поисковых мероприятиях участвуют около 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, инспекторы, участковые по делам несовершеннолетних.

