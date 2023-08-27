Спасатели МЧС России нашли потерявшихся туристов в Бурятии

Людей эвакуировали на вертолете Ми-8 в Нижнеангарск. По данным спасателей, в реке поднялся уровень воды, из-за чего туристы не смогли вернуться самостоятельно.

В назначенное время туристы не вышли с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

