Спасатели МЧС России нашли потерявшихся туристов в Бурятии

Спасатели МЧС России нашли потерявшихся в Бурятии туристов, сообщает ведомство.

Группа из 22 человек пропала во время сплава по реке в Пермском крае

Людей эвакуировали на вертолете Ми-8 в Нижнеангарск. По данным спасателей, в реке поднялся уровень воды, из-за чего туристы не смогли вернуться самостоятельно.

В назначенное время туристы не вышли с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:БурятияТуристы

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