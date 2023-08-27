Спасатели МЧС России нашли потерявшихся туристов в Бурятии
27 августа 202309:41
Спасатели МЧС России нашли потерявшихся в Бурятии туристов, сообщает ведомство.
Людей эвакуировали на вертолете Ми-8 в Нижнеангарск. По данным спасателей, в реке поднялся уровень воды, из-за чего туристы не смогли вернуться самостоятельно.
В назначенное время туристы не вышли с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru