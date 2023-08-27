В Бурятии при сплаве по реке пропала группа из пяти человек

Она была зарегистрирована. Инцидент произошел во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. На их поиски пропавших людей выехали спасатели.

Уточняется, что в назначенное время туристы не вышли с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции.

Ранее в Бурятии обнаружили седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

