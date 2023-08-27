В Бурятии при сплаве по реке пропала группа из пяти человек
27 августа 202307:02
Туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает РИА Новости.
Она была зарегистрирована. Инцидент произошел во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. На их поиски пропавших людей выехали спасатели.
Уточняется, что в назначенное время туристы не вышли с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции.
Ранее в Бурятии обнаружили седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru