В Бурятии при сплаве по реке пропала группа из пяти человек

Туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает РИА Новости.

Группа из 22 человек пропала во время сплава по реке в Пермском крае

Она была зарегистрирована. Инцидент произошел во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. На их поиски пропавших людей выехали спасатели.

Уточняется, что в назначенное время туристы не вышли с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции.

Ранее в Бурятии обнаружили седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
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