Группа из 22 человек пропала во время сплава по реке в Пермском крае
Группа туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала во время сплава по реке Усьве в Пермском крае. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Ранее местные СМИ сообщили, что пропала группа путешественников, отправившихся по Усьве 4 июля. Туристы должны были добраться до одноименного поселка 9 июля, однако не вышли на связь.
В МЧС подтвердили исчезновение группы.
«Пока у нас только информация от заявителя, поскольку группа была не зарегистрирована, мы не обладаем всей необходимой информацией для поисков, поэтому сейчас все уточняется», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Сотрудники полиции организовали поиски туристов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru