Группа из 22 человек пропала во время сплава по реке в Пермском крае

Ранее местные СМИ сообщили, что пропала группа путешественников, отправившихся по Усьве 4 июля. Туристы должны были добраться до одноименного поселка 9 июля, однако не вышли на связь.

В МЧС подтвердили исчезновение группы.

«Пока у нас только информация от заявителя, поскольку группа была не зарегистрирована, мы не обладаем всей необходимой информацией для поисков, поэтому сейчас все уточняется», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Сотрудники полиции организовали поиски туристов, пишет «Свободная пресса».

