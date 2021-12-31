Спасатели дали совет, как не сгореть при украшении елки
МЧС России в канун Нового года напомнило основные правила безопасности при установке новогодней ели ее украшения гирляндами, которые не приведут к пожару в праздник.
«При установке новогодней ели убедитесь в ее устойчивости. Рядом поместите огнетушитель – он должен быть всегда под рукой, еще раз изучите инструкцию по его использованию и будьте готовы к любой нештатной ситуации. Использование легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Выбирая искусственную ель, спасатели рекомендуют отдавать предпочтение изделиям с противопожарной пропиткой. Эта информация обычно указана на упаковке.
«Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку», - отметила в ведомстве.
На ель рекомендуется вешать гирлянду, количество огней в которой не превышает 50. В одну розетку не следует включать больше трех гирлянд. Спасатели напоминают о необходимости отключать гирлянды на ночь и при уходе из дома.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев раскрыл секреты украшения елки в доме с собакой.
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