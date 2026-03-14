Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
14 марта 202613:41
На стартовавшем в Тюмени чемпионате России по биатлону в женском спринте победила Наталия Шевченко. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 4,6 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.
Серебряным призёром стала Анастасия Шевченко: она отстала от победительницы на 9,3 секунды и допустила один промах. Бронзу завоевала Анастасия Халили с отставанием в 11,9 секунды и двумя промахами.
В субботу состоится мужской спринт на дистанции 10 км. Завершится чемпионат России 22 марта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
