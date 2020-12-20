Кинолог раскрыл секреты украшения елки в доме с собакой
Исключить «дождик» и мишуру, съедобные и бьющиеся игрушки, а также легкодоступные гирлянды на новогодней елке рекомендовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Дождиком», стеклянными и даже пластиковыми игрушками собаки могут поранить пищевод. Также специалист рекомендует их закрепить вне досягаемости животного.
«Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше», — пояснил Голубев.
Эксперт рекомендовал установить новогоднее дерево на подоконник или в угол комнаты, вдали от бытовых предметов. Для украшения использовать игрушки из натуральных материалов – шелка, картона, бумаги.
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