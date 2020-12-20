Кинолог раскрыл секреты украшения елки в доме с собакой

«Дождиком», стеклянными и даже пластиковыми игрушками собаки могут поранить пищевод. Также специалист рекомендует их закрепить вне досягаемости животного.

«Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше», — пояснил Голубев.

Эксперт рекомендовал установить новогоднее дерево на подоконник или в угол комнаты, вдали от бытовых предметов. Для украшения использовать игрушки из натуральных материалов – шелка, картона, бумаги.

