Наименее опасную елку на случай пожара определили спасатели
Российские спасатели выяснили, как быстро сгорают ёлки, выполненные из разных материалов, сообщает «Рен ТВ».
Цель эксперимента - определить, какое новогоднее дерево самое безопасное. Для этого спасатели взяли одну живую ель и две искусственные. Обычная искусственная елка продержалась 30 секунд, а помещение при ее горении наполнилось едким черным дымом.
Настоящая ель сгорела за 1,5 минуты. Елка из специального трудногорючего пластика загорелась только спустя три минуты.
Как сообщалось, гирлянды и осветительные приборы считаются самыми опасными новогодними украшениями. Об этом рассказал эксперт в области пожарных рисков Судебно-экспертной палаты России Антон Липатов.
Он дал совет по выбору безопасного в плане использования праздничного декора для ёлки и мебели. Приобретать надо исключительно сертифицированные осветительные приборы высокого качества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru