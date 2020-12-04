Наименее опасную елку на случай пожара определили спасатели

Настоящая ель сгорела за 1,5 минуты. Елка из специального трудногорючего пластика загорелась только спустя три минуты.

Как сообщалось, гирлянды и осветительные приборы считаются самыми опасными новогодними украшениями. Об этом рассказал эксперт в области пожарных рисков Судебно-экспертной палаты России Антон Липатов.

Он дал совет по выбору безопасного в плане использования праздничного декора для ёлки и мебели. Приобретать надо исключительно сертифицированные осветительные приборы высокого качества.

