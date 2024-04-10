«Спасает жизни»: Водителей захотели обязать возить с собой аптечку и огнетушитель

Шапарин не рекомендовал покупать дешевые «готовые» аптечки, а посоветовал либо приобрести качественную армейскую аптечку, либо же собрать ее самостоятельно.

«В аптечке, безусловно, должно быть все то, что сейчас предписывает Минздрав. Это и бинты, и жгуты, и специальные ножницы, чтобы эти бинты разрезать, а не бегать искать их где-то. Это пластыри, которые позволят зафиксировать всю эту повязку, я бы советовал положить кровоостанавливающие салфетки. Я в своем автомобиле вожу армейскую аптечку первой помощи, которая предназначена для спасения раненных на поле боя. В аптечках, которые сейчас продаются под видом автомобильных, самое дорогое – коробочка, в которой они продаются. Эту вещь продают для галочки. Для себя нужно приобрести дорогую, качественную аптечку, либо самому ее сформировать», - заключил эксперт.

В начале апреля департамент транспорта Москвы призвал автовладельцев заменить зимние шины на летний вариант, напоминает «Радиоточка НСН». Как отметили в ведомстве, температура воздуха в столичном регионе теперь не опускается ниже нуля градусов даже в ночные часы.

