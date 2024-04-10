«Спасает жизни»: Водителей захотели обязать возить с собой аптечку и огнетушитель
В автомобиль нужно приобретать качественную армейскую аптечку, либо формировать ее самостоятельно, заявил НСН Антон Шапарин.
Сотрудники полиции должны в первую очередь спрашивать у водителя не документы, а аптечку, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Минздрав предложил скорректировать содержимое автомобильной аптечки — ее дополнят спасательным изотермическим одеялом и хирургическими ножницами, следует из проекта приказа ведомства, размещенного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Такое решение, по мнению чиновников, будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» пострадавшим в ДТП. Шапарин указал на необходимость обязать водителей возить аптечку и огнетушитель.
«Одеяло – штука достаточно нужная. Когда мы весной или осенью, молчу уж про зиму, раненного человека кладем на землю, то он рискует потерять много крови и свою нормальную температуру. Одеяло может помочь в нештатных ситуациях, когда люди застревают на зимних трассах. Я сам вожу такое одеяло в машине. Ужасный минус в том, что аптечка в автомобиле сейчас не является чем-то обязательным, никто не контролирует ее наличие, поэтому у большого количества людей никакой аптечки в автомобиле нет. Огромное количество водителей считают, что это какой-то бессмысленный предмет, занимающий место. Я бы вернул аптечку в список обязательно контролируемых вещей, чтобы сотрудники полиции в первую очередь спрашивали на дороге не документы, а аптечку. И я бы обязал водителей возить с собой огнетушитель, потому что я вижу, сколько автомобилей выгорает на дорогах каждый год», - сказал собеседник НСН.
Шапарин не рекомендовал покупать дешевые «готовые» аптечки, а посоветовал либо приобрести качественную армейскую аптечку, либо же собрать ее самостоятельно.
«В аптечке, безусловно, должно быть все то, что сейчас предписывает Минздрав. Это и бинты, и жгуты, и специальные ножницы, чтобы эти бинты разрезать, а не бегать искать их где-то. Это пластыри, которые позволят зафиксировать всю эту повязку, я бы советовал положить кровоостанавливающие салфетки. Я в своем автомобиле вожу армейскую аптечку первой помощи, которая предназначена для спасения раненных на поле боя. В аптечках, которые сейчас продаются под видом автомобильных, самое дорогое – коробочка, в которой они продаются. Эту вещь продают для галочки. Для себя нужно приобрести дорогую, качественную аптечку, либо самому ее сформировать», - заключил эксперт.
В начале апреля департамент транспорта Москвы призвал автовладельцев заменить зимние шины на летний вариант, напоминает «Радиоточка НСН». Как отметили в ведомстве, температура воздуха в столичном регионе теперь не опускается ниже нуля градусов даже в ночные часы.
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