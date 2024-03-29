В России подготовка автомобиля к весне подешевела до 27 тысяч рублей

В 2024 году стоимость подготовки автомобиля к весне с учетом покупки летней резины снизилась на 2%, сообщает Autonews со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Стоимость подготовки машины теперь оценивается в 27 тысяч рублей. При этом без учета покупки новых шин она выросла в цене на 12 процентов, до 4,5 тысячи рублей.

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За год средняя стоимость шин при этом опустилась на 8% до 5,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость автомобильных запчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин выросла на 7–17%.

Россия испытывает большие сложности с импортом запчастей для китайских автомобилей премиум-сегмента, таких как Zeekr и Lixiang, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН». Кроме того, указал он, запчасти для Audi, Mercedes и BMW поставляются слишком долго.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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