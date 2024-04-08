Депутат Хинштейн: На российских автомобильных номерах обяжут размещать триколор
Изготовителей номерных знаков для автомобилей обяжут размещать на номерах российский триколор, изменения в ГОСТ уже прорабатываются МВД России. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он отметил, что сегодня ряд частных компаний, деятельность которых лицензирована министерством внутренних дел, выпускают номерные знаки без нанесения российского флага. Парламентарий сделал соответствующий запрос в ГУОБДД МВД России, где ему отметили, что разработка поправок в ГОСТ уже ведется. Депутат подчеркнул, что изменения в стандарт внесут до конца текущего года.
Ранее пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик заявила, что номерные знаки, которые появились на электросамокатах с началом нового сезона, позволят свести к минимуму число ДТП с их участием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru