Россиянам пообещали первое спокойное лето с начала пандемии COVID-19

«Радикально новых, активных, более патогенных подлиний коронавируса не появилось. Плюс сейчас весна, в мае уже должна быть дальнейшая стабилизация ситуации. Каким будет лето, сложно сказать… Но если ничего не изменится, то это будет первое лето за всю пандемию, которое будет относительно спокойным. Заболеваемость будет, но будет заметно ниже, чем летом 2022 года. Однако вероятность обострения ситуации осенью и зимой остается. Заболеваемость в мире не низкая… Инфекция может получить карт-бланш по распространению», - сказал Крючков.

По словам иммунолога, россиянам необходимо продолжать вакцинацию против коронавируса. Крючков отметил, что, как минимум, необходимо подготовиться к осени.

«Я советую идти вакцинироваться по индивидуальному графику или, по крайней мере, готовиться к осени. Сейчас кто-то не хочет, скоро лето и должно быть более-менее спокойно… Но осень и зима вообще непредсказуемы», - указал собеседник НСН.

Кроме того, иммунолог рассказал, что официальные цифры по смертности от коронавируса в России занижены во много раз. При этом, по его словам, реальная заболеваемость вирусом в стране больше примерно в 10 раз, чем показывают официальные сводки.