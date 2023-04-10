Россиянам пообещали первое спокойное лето с начала пандемии COVID-19
Лето в плане заболеваемости COVID должно быть спокойным, однако осенью и зимой вирус может получить карт-бланш, отметил в эфире НСН иммунолог Николай Крючков.
Если в ближайшее время более патогенных подлиний коронавируса не появится, то россиян будет ждать первое спокойное лето за всю пандемию, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН.
Накануне оперштаб сообщил, что около семи тысяч новых случаев коронавируса были выявлены за сутки в России, умерло 34 человека. Отмечается, что рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, а снижение – в 38 регионах. Николай Крючков отметил, что на сегодняшний день в стране идет спад заболеваемости.
«Радикально новых, активных, более патогенных подлиний коронавируса не появилось. Плюс сейчас весна, в мае уже должна быть дальнейшая стабилизация ситуации. Каким будет лето, сложно сказать… Но если ничего не изменится, то это будет первое лето за всю пандемию, которое будет относительно спокойным. Заболеваемость будет, но будет заметно ниже, чем летом 2022 года. Однако вероятность обострения ситуации осенью и зимой остается. Заболеваемость в мире не низкая… Инфекция может получить карт-бланш по распространению», - сказал Крючков.
По словам иммунолога, россиянам необходимо продолжать вакцинацию против коронавируса. Крючков отметил, что, как минимум, необходимо подготовиться к осени.
«Я советую идти вакцинироваться по индивидуальному графику или, по крайней мере, готовиться к осени. Сейчас кто-то не хочет, скоро лето и должно быть более-менее спокойно… Но осень и зима вообще непредсказуемы», - указал собеседник НСН.
Кроме того, иммунолог рассказал, что официальные цифры по смертности от коронавируса в России занижены во много раз. При этом, по его словам, реальная заболеваемость вирусом в стране больше примерно в 10 раз, чем показывают официальные сводки.
«Мы видим, что официальные цифры по смертности кардинально занижены во много раз. Мы видим, что у нас умирают десятки человек от ковида в день официально. Для сравнения: по гриппу в сезон обострения, за год фактически, умирает до 300 человек. А здесь мы видим, что каждый день умирают десятки людей, когда у нас низкий уровень инфекции… Кроме того, разница в цифрах по заболеваемости варьируется от семи до 10 раз», - резюмировал Крючков.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о появлении в ближайшем будущем новой российской вакцины от коронавируса. По его словам, новый препарат будет направлен против доминирующего сегодня «Омикрона».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий
- «Достаточно интересные»: Песков оценил утечки документов из Пентагона
- Глава Северной Осетии попросил прокуратуру проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
- Песков допустил, что США действительно следили за Зеленским
- Суд обязал компанию по доставке японских блюд «Ёбидоёби» сменить название
- Песков: региональные власти сами примут решение о проведении парадов 9 мая
- Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия на Украине
- В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки
- Центробанк объяснил ослабление рубля прохождением нижней точки по экспортной выручке
- СМИ: Украинцы опасаются, что они все окажутся на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru