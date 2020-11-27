Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды
В столице будут два раза тестировать тех, кто живет вместе с заразившимися коронавирусом, сообщает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее стало известно, что жители столицы смогут узнать результаты теста на коронавирус через личный кабинет портала «Госуслуги».
ПЦР-тест на коронавирус может показать неверный результат, если не соблюдать определенные правила. Специалисты рекомендуют перед тестированием отказаться от курения и полоскания рта. Также нельзя чистить зубы, пить и есть за три часа до прохождения теста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru