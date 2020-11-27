Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды

В столице будут два раза тестировать тех, кто живет вместе с заразившимися коронавирусом, сообщает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут узнать результаты теста на коронавирус через личный кабинет портала «Госуслуги».

Россиянам рассказали, как правильно сдать тест на коронавирус

ПЦР-тест на коронавирус может показать неверный результат, если не соблюдать определенные правила. Специалисты рекомендуют перед тестированием отказаться от курения и полоскания рта. Также нельзя чистить зубы, пить и есть за три часа до прохождения теста.



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ФОТО: РИА Новости
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