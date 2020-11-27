Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды

В столице будут два раза тестировать тех, кто живет вместе с заразившимися коронавирусом, сообщает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут узнать результаты теста на коронавирус через личный кабинет портала «Госуслуги».