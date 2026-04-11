Создающая спецэффекты компания подала иск к театру Кадышевой
11 апреля 202606:35
Компания-создатель спецэффектов для шоу Preset-FX пытается взыскать почти 370 тысяч рублей с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» певицы, народной артистки России Надежды Кадышевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что иск ООО «Пресет» 6 апреля поступил в суд в Москве. Он пока не принят к рассмотрению.
Основания заявления и подробности спора не раскрываются.
Ранее выручка ООО «Театр «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой по итогам 2025 года выросла в пять раз и достигла 402 млн рублей.
