Создающая спецэффекты компания подала иск к театру Кадышевой

Отмечается, что иск ООО «Пресет» 6 апреля поступил в суд в Москве. Он пока не принят к рассмотрению.

Основания заявления и подробности спора не раскрываются.

Ранее выручка ООО «Театр «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой по итогам 2025 года выросла в пять раз и достигла 402 млн рублей.

